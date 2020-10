Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client New York s'apprête à reconfiner certaines zones Reuters • 04/10/2020 à 21:07









NEW YORK, 4 octobre (Reuters) - Bill de Blasio, le maire de New York, a annoncé dimanche qu'il allait ordonner la fermeture des commerces considérés comme non-essentiels et les établissements scolaires dans plusieurs zones de la ville identifiées comme des foyers de contaminations au COVID-19. Ces mesures, qui doivent encore obtenir le feu vert de l'Etat de New York, concerneront neuf zones où le taux de positivité au virus s'est envolé, parfois en raison de l'absence de respect des règles de distanciation sociale. Onze autres zones où ce taux augmente seront placées sous surveillance. Si le gouverneur Andrew Cuomo approuve ces mesures de reconfinement, tous les commerces non-essentiels de Brooklyn et du Queens devront fermer leurs portes, de même que les restaurants et les établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés. "Nous devons contenir la situation et nous allons sans aucun doute éviter une deuxième vague", a déclaré Bill de Blasio lors d'une conférence de presse. (Barbara Goldberg; version française Nicolas Delame)

