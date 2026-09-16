New York propose un investissement communautaire d'un million de dollars par mégawatt pour les centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jasper Ward

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, recommande aux collectivités locales d’exiger des promoteurs proposant la construction de nouveaux centres de données qu’ils s’engagent à investir au moins 1 million de dollars par mégawatt au profit de la communauté, selon un document publié mardi.

Ces recommandations interviennent plusieurs mois après que l’État de New York est devenu le premier État américain à imposer un moratoire sur la construction de nouveaux centres de données de grande envergure.

Les investissements suggérés, d’au moins 1 million de dollars par mégawatt de demande en électricité, aideraient les collectivités où les centres de données sont construits à “bénéficier équitablement de la valeur économique à long terme générée par ces projets”, selon le document.

Les porte-parole d’Amazon AMZN.O , de Meta META.O et de Google (Alphabet) GOOGL.O , qui comptent parmi les plus grands développeurs de centres de données au monde, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Microsoft

MSFT.O a refusé de s’exprimer.

“La demande croissante en centres de données liée à l’économie de l’innovation doit s’accompagner de normes communes garantissant que les collectivités en tirent profit”, a déclaré Hope Knight, présidente d’Empire State Development, dans un communiqué.

“Les centres de données n’étant pas de grands créateurs d’emplois au niveau local, leur profil en matière de développement économique diffère de celui de l’industrie manufacturière traditionnelle.”

L’expansion des centres de données aux États-Unis fait grimper la demande en électricité et les factures d’électricité dans de vastes régions du pays, suscitant une levée de boucliers politique au niveau local et au-delà des clivages partisans.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain à la tête de l’une des régions du monde connaissant la croissance la plus rapide en matière d’infrastructures d’intelligence artificielle, a ordonné lundi aux autorités de régulation de l’État de sanctionner les centres de données qui ne divulguent pas les détails de leur consommation d’eau.

Seul un Américain sur trois approuve le rythme effréné de la construction de centres de données et la plupart s'opposeraient à l'implantation d'un tel centre dans leur propre communauté, selon un récent sondage Reuters/Ipsos .

Les législateurs républicains de la Chambre des représentants des États-Unis prévoient de déposer un projet de loi visant à freiner les hausses de factures d'électricité liées à l'expansion des centres de données, selon un porte-parole du président de la Chambre, Mike Johnson.

Les assemblées législatives de dizaines d’États américains ont présenté des projets de loi similaires .