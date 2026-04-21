New York poursuit Coinbase Financial Markets et Gemini Titan pour violation présumée de la législation de l'État

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
New York a poursuivi Coinbase Financial Markets COIN.O et Gemini Titan GEMI.O mardi, les accusant d'avoir violé la loi exécutive de l'État, selon des documents judiciaires.
Des copies des plaintes n'étaient pas immédiatement disponibles.
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