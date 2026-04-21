New York poursuit Coinbase et Gemini Titan, estimant que leurs marchés de prédiction sont des jeux d'argent illégaux

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(Remaniement du premier paragraphe; ajout de détails sur les plaintes, commentaires du procureur général, paragraphes 2 à 5)

La procureure générale de New York a poursuivi Coinbase Financial Markets COIN.O et Gemini Titan GEMI.O mardi, affirmant que leurs marchés de prédiction violent les lois de l'État contre les jeux d'argent illégaux.

Dans les plaintes déposées auprès d'un tribunal de l'État à Manhattan, la procureure générale Letitia James a déclaré que Coinbase et Gemini n'ont pas obtenu de licences de la Commission des jeux de l'État de New York pour exploiter leurs marchés, où les gens négocient sur la base des résultats prédits d'événements tels que les sports et les élections.

Mme James a déclaré que, parce que les résultats échappent au contrôle des parieurs ou s'apparentent à des jeux de hasard, ils correspondent à la définition légale des jeux d'argent de l'État de New York. Elle a également indiqué que Coinbase et Gemini permettaient aux personnes âgées de 18 à 20 ans d'utiliser leurs plateformes, bien que la loi de l'État fixe un âge minimum de 21 ans pour les paris sportifs mobiles.

"Les jeux d'argent sous un autre nom restent des jeux d'argent, et ils ne sont pas exemptés de réglementation en vertu des lois de notre État et de notre Constitution", a déclaré Mme James dans un communiqué.

Mme James cherche à récupérer les profits illégaux, à obtenir des amendes civiles équivalant au triple de ces profits et à dédommager les clients. Elle souhaite également interdire à Coinbase et Gemini de permettre aux personnes de moins de 21 ans de parier et de commercialiser leurs plateformes sur les campus universitaires.