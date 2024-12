New York Life Investments et Candriam entrent au capital d’Andera

L’appétit des sociétés de gestion traditionnelles pour le non-coté ne faiblit pas. Avec sa filiale européenne Candriam, New York Life Investments va acquérir 40% du capital d’Andera Partners, société parisienne spécialisée dans le private equity et gérant plus de 4 milliards d’euros d’encours. Une participation minoritaire, mais « stratégique », selon Vincent Hamelink, le directeur général de Candriam, dans une interview à L’Agefi.

La société de gestion internationale élargit ainsi son offre dans le non-coté - représentant déjà 65 milliards de dollars d’actifs sur un total d’encours sous gestion de 750 milliards de dollars. Cette offre est gérée par le biais de trois boutiques différentes : Apogem, société américaine de capital-investissement et de dette privée fondée en 2022 au sein de New York Life Investments par la fusion de trois entités?; Tristan Capital Partners, gestionnaire immobilier européen acquis par Candriam en 2018 et détenu à 80%?; et Kartesia, spécialiste de la dette privée européenne , dont Candriam a pris 33% du capital en 2020.

Avec Andera, New York Life Investments et Candriam se dotent cette fois d’une expertise en private equity européen, « une classe d’actifs qui manquait à notre arc », explique Vincent Hamelink. « Il était important d’entrer sur ce marché. C’est une étape cruciale pour le groupe », insiste-t-il. Plus précisément, Andera est présent sur trois thématiques d’investissement : le financement, le développement et la transmission des PME et ETI en Europe, l’innovation dans la santé, et enfin, les infrastructures de la transition énergétique et écologique.

Accélérer l’international

Avec cette opération, Andera Partners retourne de son côté dans le giron d’un établissement financier, six ans après avoir pris son indépendance du groupe Edmond de Rothschild. La société, fondée en 2001, était en effet connue précédemment sous le nom d’Edrip pour Edmond de Rotschild Investment Partners. « L’opération répond avant tout à une logique de développement pour nous », souligne Laurent Tourtois, associé gérant d’Andera Partners, à L’Agefi.

« Après avoir connu de belles années, nous voulons accélérer notre croissance et notre internationalisation », poursuit-il. En 2023, la société de capital-investissement basée à Paris a connu une année particulièrement active avec 627 millions d’euros déployés, soit 25% de plus qu’en 2022. En outre, Andera a ouvert plusieurs bureaux en Europe ces dernières années, notamment à Munich, Anvers, Milan et Madrid. « C’est le sens de l’histoire de poursuivre et d’accélérer cette européanisation d’un point de vue de l’investissement, mais aussi d’accélérer l’internationalisation de notre base d’investisseurs », renchérit Raphaël Wisniewski, associé-gérant d’Andera.

Andera va en effet pouvoir profiter du réseau international de distribution de Candriam, en Europe, mais aussi aux Etats-Unis, en Asie et au Moyen-Orient. Ses fonds seront proposés aux investisseurs de Candriam, et de nouvelles solutions seront également développées. Cela aidera Andera à atteindre ses objectifs affichés récemment, de doubler les encours dans les années à venir. « On ne veut pas se limiter à ces ambitions. Et si on peut faire mieux grâce au partenariat, c’est l’intention de l’ensemble des partenaires autour de la table », lance Laurent Tourtois.

Laurence Marchal