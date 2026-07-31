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New York intente une action en justice contre Kalshi, emboîtant le pas aux poursuites engagées contre Coinbase et Gemini
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 06:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon des documents judiciaires, le procureur général de New York a engagé une action en justice contre Kalshi vendredi, trois mois après avoir poursuivi les opérateurs rivaux de marchés de prédiction Coinbase Financial Markets COIN.O et Gemini Titan GEMI.O pour violation présumée des lois de l'État interdisant les jeux d'argent illégaux.

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