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New York et Polymarket se poursuivent mutuellement en justice pour déterminer si les marchés prédictifs constituent des jeux d'argent illégaux
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 02:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'affaire new-yorkaise fait suite à des affaires similaires intentées contre Kalshi, Coinbase et Gemini

* New York qualifie les contrats de Polymarket de “ jeux de hasard par excellence ”

* Polymarket intente à son tour une action en justice, affirmant que la CFTC devrait exercer un contrôle exclusif

(Ajout de l'action en justice de Polymarket et de détails, paragraphes 1-2, 5-8)

par Jonathan Stempel

La procureure générale de New York et Polymarket se sont mutuellement poursuivis en justice jeudi, intensifiant ainsi un débat national sur la question de savoir qui devrait réglementer les marchés de prédiction et si ceux-ci enfreignent les lois de l’État contre les jeux d’argent illégaux.

La plainte déposée par la procureure générale Letitia James devant un tribunal d’État de Manhattan s’inscrit dans le prolongement de ses efforts visant à encadrer les marchés de prédiction, à la suite d’affaires similaires intentées plus tôt cette année contre Kalshi, Coinbase Financial Markets

COIN.O et Gemini Titan GEMI.O .

Toutes ces sociétés ont été accusées d’exercer leurs activités sans les licences de jeux requises par la Commission des jeux de l’État de New York, d’encourager le jeu compulsif, en particulier chez les moins de 21 ans, et de mettre en danger la santé financière, émotionnelle et physique des personnes.

“ En exploitant une activité de jeux d’argent sans licence, Polymarket a fait bien plus que simplement enfreindre sciemment la loi de l’État: l’entreprise a mis en danger les New-Yorkais, en particulier les mineurs qui sont les plus vulnérables au jeu compulsif ”, a déclaré la gouverneure de New York, Kathy Hochul, dans un communiqué.

Polymarket a riposté quelques heures plus tard, affirmant que la Commission fédérale des opérations à terme sur matières premières (CFTC) disposait de l’autorité exclusive pour réglementer les marchés de prédiction.

Elle a également fait valoir que l’État de New York lui causait un préjudice irréparable en la plaçant devant un “ choix impossible ”: soit se conformer aux autorités de régulation de l’État, compromettant ainsi son droit fédéral d’exercer ses activités à l’échelle nationale, soit poursuivre ses activités et s’exposer à une responsabilité pénale potentiellement “ énorme ”.

“Il s’agit là d’une affirmation extraordinaire du pouvoir de l’État, clairement interdite par la loi fédérale”, a déclaré Polymarket dans sa plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan. Neal Kumar, directeur juridique, a expliqué que Polymarket avait tenté de régler ses différends avec les autorités de l’État, mais que “celles-ci avaient préféré faire le coup de théâtre médiatique”.

L'action en justice de l'État de New York vise à obtenir des amendes civiles, la confiscation des gains illégaux et la restitution intégrale des sommes aux clients. La plainte de Polymarket vise à obtenir une déclaration selon laquelle l'État de New York ne peut pas appliquer ses lois civiles et pénales en matière de jeux d'argent à l'encontre de la société.

LE FILS DE TRUMP SOUTIENT POLYMARKET

L’action intentée par James contre Polymarket constitue la dernière initiative en date des États américains pour sévir contre un secteur qui a connu un essor fulgurant depuis qu’il s’est révélé plus perspicace que les instituts de sondage en prédisant la victoire du républicain Donald Trump face à la démocrate Kamala Harris lors de l’élection présidentielle de 2024.

Ces États sont également en désaccord avec l'administration Trump, ainsi qu'avec la CFTC.

Les cours d’appel fédérales sont divisées quant à savoir qui devrait superviser ce secteur, ce qui laisse entrevoir la possibilité que la Cour suprême des États-Unis doive trancher.

Fondée en 2020, Polymarket se présente comme “ le plus grand marché de prédiction au monde ”.

La société avait disparu du marché américain pendant plus de trois ans, mais a repris ses activités en décembre dernier après avoir reçu, trois mois plus tôt, le feu vert de la CFTC.

Polymarket a également obtenu l’année dernière un “ d’investissement ” de la part de 1789 Capital, une société de capital-risque soutenue par le fils aîné du président, Donald Trump Jr. Ce dernier y est associé et occupe le poste de conseiller chez Polymarket.

Selon New York, la valeur des activités de Polymarket dépasserait les 20 milliards de dollars.

“ LE JEU PAR EXCELLENCE ”

James considère les marchés de prédiction comme “ du jeu par excellence ”, car ils permettent aux gens de parier sur des événements dont ils ne contrôlent pas l’issue, et d’espérer des gains s’ils gagnent.

Sa plainte citait plusieurs exemples récents chez Polymarket, notamment celui de savoir si l’équipe de baseball des Dodgers de Los Angeles battrait les Mets de New York le 24 juillet 2026 par plus de 1,5 point. Les Dodgers l’ont emporté 4 à 2.

New York a également contesté le fait que Polymarket autorise les jeunes âgés de 18 à 20 ans à utiliser sa plateforme, alors que la loi de l’État fixe à 21 ans l’âge minimum requis pour les paris sportifs sur mobile.

En autorisant les paris sans contrôle de l’État, Polymarket “ expose les New-Yorkais à une dépendance au jeu avec peu, voire aucune, de mesures de protection ”, a déclaré Mme James.

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