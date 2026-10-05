New York déclare la première situation d'urgence liée à la rougeole aux États-Unis depuis la flambée épidémique de 2025

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* L'État élargit le cercle des professionnels de santé habilités à administrer les vaccins ROR

* New York recense 108 cas de rougeole au 3 octobre

* Plus de 1 000 doses de vaccin ROR ont été administrées dans les zones rurales depuis le 15 juillet

* L'état d'urgence reste en vigueur jusqu'au 4 novembre

(Ajout d'informations contextuelles et de la déclaration de la gouverneure aux paragraphes 3, 5, 7 et 8)

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré lundi l'état d'urgence sanitaire à l'échelle de l'État en raison d'une épidémie de rougeole. Il s'agit de la première déclaration de ce type par un État américain depuis que les cas ont commencé à augmenter en 2025.

L’État a également élargi le cercle des professionnels de santé autorisés à administrer le vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole), alors que le nombre de cas augmente dans les communautés rurales.

"Personne ne devrait tomber gravement malade ni mourir d’une maladie évitable par la vaccination", a déclaré Mme Hochul dans un communiqué.

New York a signalé 108 cas de rougeole cette année jusqu’au 3 octobre, dont 92 depuis le 15 juillet dans des communautés rurales sous-vaccinées réparties dans 18 comtés, un chiffre bien supérieur aux niveaux annuels habituels, selon le décret.

Sept de ces cas ont été recensés à New York et 101 dans le reste de l’État, a précisé le bureau de la gouverneure. Les services de santé locaux ont administré plus de 1 000 doses de vaccin ROR dans les zones rurales depuis le 15 juillet.

La Pennsylvanie voisine est confrontée à une épidémie qui se propage rapidement, avec 977 cas et cinq décès recensés au 2 octobre, principalement dans les comtés ruraux limitrophes de l’État de New York, précise le décret.

Les autorités sanitaires de Pennsylvanie ont déclaré lundi que le nombre total de cas dans l’État avait dépassé les 1 000, ce qui en fait la plus importante épidémie dans cet État depuis plus de trois décennies.

Les États-Unis connaissent leur pire année en matière de rougeole depuis 1991, avec près de 3 900 cas signalés, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Ce décret autorise les infirmières diplômées à prescrire des tests en cas de suspicion de rougeole et les pharmaciens à vacciner les enfants dès l’âge de deux ans. Il impose également que toutes les vaccinations ROR soient déclarées aux registres de vaccination de l’État ou de la ville de New York dans les 72 heures, tout en dispensant les adultes de donner leur consentement pour cette déclaration.

La vaccination elle-même nécessite toujours le consentement du patient ou d’un tuteur légal. Cette mesure d’urgence est entrée en vigueur lundi et restera applicable jusqu’au 4 novembre.