New York adopte une loi interdisant la fixation des prix en fonction des données personnelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du bureau du gouverneur au point 5, et d'un contexte au point 6) par Jody Godoy

Les législateurs de l'État de New York ont adopté jeudi une interdiction visant les entreprises qui fixent des prix individualisés pour les consommateurs en fonction de leurs données personnelles, ce qui constitue la mesure la plus forte jamais prise par un État contre cette pratique.

* Si la gouverneure de New York, Kathy Hochul, la promulgue, la loi « One Fair Price Act » interdira aux entreprises de fixer des prix en fonction de données permettant d'identifier une personne ou son appareil, telles que l'historique de navigation, les revenus et la localisation en temps réel.

* Les réductions accordées aux personnes âgées, aux enseignants et à d’autres groupes spécifiques, ainsi que celles offertes dans le cadre de programmes de fidélité, resteraient autorisées.

* Les entreprises devraient également indiquer lorsqu'elles utilisent des prix qui fluctuent automatiquement en fonction d'un algorithme, également appelé "tarification dynamique".

* New York serait le troisième État à interdire cette pratique. Grace Gedye, analyste politique au sein de l’association de défense des consommateurs Consumer Reports, a déclaré que ce projet de loi constituait une amélioration par rapport à ceux adoptés dans le Maryland et le Connecticut , mais qu’il comportait encore des lacunes que le législateur devrait corriger à l’avenir.

* Mme Hochul devra probablement faire face à des pressions de la part des entreprises visant à affaiblir le projet de loi, a déclaré Mme Gedye. Un porte-parole de Mme Hochul a indiqué qu'elle examinait le projet de loi. La gouverneure a jusqu'à la fin de l'année pour se prononcer sur cette législation.

* Cette proposition remplacerait une loi signée l'année dernière par Hochul, qui impose une mention de mise en garde lorsque les prix sont fixés par un algorithme utilisant les données personnelles des individus.