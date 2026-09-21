New World Development obtient le feu vert de la Bourse de Shanghai pour l'introduction en bourse d'un fonds immobilier (REIT) d'une valeur de 570 millions de dollars

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(Ajout d'un commentaire de la société aux points 4 et 5)

New World Development 0017.HK a annoncé lundi que la Bourse de Shanghai avait approuvé la scission et la cotation de son fonds immobilier (REIT), pour un montant d'offre estimé à 3,82 milliards de yuans (570,36 millions de dollars). Il s'agit de la première opération de ce type menée par un promoteur immobilier de Hong Kong.

Voici les détails:

* La société a indiqué qu'elle prévoyait de souscrire à 20 % du total des parts lors de la cotation, tandis que les investisseurs externes acquerraient les 80 % restants pour un montant total de 3,05 milliards de yuans.

* Dans le cadre de cette transaction, New World cédera la société holding de la Shanghai Hong Kong New World Tower, qui comprend le Shanghai K11 Art Mall et le Shanghai K11 ATELIER NWT, à la société d’investissement immobilier nouvellement cotée, pour un montant de 4,01 milliards de yuans.

* New World prévoit de dégager un produit net de 3,24 milliards de yuans grâce à la cession de ces actifs et à l’acquisition d’une participation de 20 % dans le fonds immobilier.

* « La scission proposée permettra au groupe d’accéder à de nouvelles sources de capitaux auprès d’investisseurs institutionnels et particuliers de la région », a déclaré Echo Huang, directrice générale de New World, dans un communiqué séparé.

* Le promoteur immobilier a ajouté que deux autres actifs de la marque K11, situés à Hangzhou et à Shanghai, devraient être achevés dans un avenir proche, ce qui sera essentiel à sa stratégie visant à recycler ses capitaux, à améliorer sa liquidité et à réduire son endettement.

* L’introduction en bourse de ce REIT intervient alors que New World, le promoteur immobilier le plus endetté parmi ses pairs de Hong Kong, cherche à réduire sa dette, à céder des actifs et à renforcer sa liquidité dans un contexte de resserrement du crédit et de faiblesse du secteur immobilier hongkongais.

* BX.N a renoncé à un projet de partenariat de 4 milliards de dollars avec New World après que le promoteur immobilier avait refusé de céder le contrôle, a rapporté Bloomberg News en mai.

(1 dollar = 6,6975 yuans chinois)