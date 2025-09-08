New Fortress Energy tombe à son plus bas niveau historique en raison d'une perte plus importante au deuxième trimestre

(Mises à jour)

8 septembre - ** Les actions de la société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O tombent à leur plus bas niveau historique, avec une baisse de 30 % à 1,72 $

** La société a annoncé vendredi en fin de journée une perte plus importante au 2ème trimestre , la baisse des contributions due à la vente d'actifs ayant pesé sur ses performances

** NFE affiche une perte nette de 556,8 millions de dollars, soit 2,02 dollars par action, contre une perte de 86,9 millions de dollars, soit 44 cents par action, un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre chute à 301,7 millions de dollars, contre 428 millions de dollars un an plus tôt

** Les marges pour le segment des terminaux ont été exceptionnellement décevantes, exacerbant nos inquiétudes pour l'activité sous-jacente après la vente de Jamaica, déclare CapitalOne Securities

** La structure actuelle du capital ne permet guère de générer des liquidités positives

** NFE a entamé un processus d'évaluation de ses alternatives stratégiques afin d'améliorer sa structure de capital

** Elle envisagera toutes les options, y compris la vente d'actifs, la levée de capitaux, les modifications de la dette et le refinancement pour fournir des liquidités supplémentaires et soulager l'accélération des accords de la dette

** En incluant les mouvements de la séance, les actions de NFE ont baissé de 88,7 % depuis le début de l'année