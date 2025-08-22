 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 633,29
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

New Fortress Energy reçoit un avis du Nasdaq concernant un retard dans le dépôt de son rapport trimestriel
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 23:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

New Fortress Energy NFE.O a déclaré vendredi qu'il avait reçu un avis du Nasdaq concernant le retard dans le dépôt de son rapport trimestriel.

La société a indiqué qu'elle disposait de 60 jours à compter de la date de l'avis pour soumettre un plan visant à rétablir la conformité. L'entreprise américaine de GNL prévoit de déposer son rapport trimestriel bien avant que le plan ne soit remis au Nasdaq.

Au début du mois, la société a demandé un délai supplémentaire à l'autorité américaine de régulation des marchés financiers pour déposer son rapport pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, en invoquant les négociations en cours sur le soutien de crédit supplémentaire requis dans le cadre de l'un de ses accords d'emprunt.

Valeurs associées

NEW FRTRS ENER RG-A
2,6400 USD NASDAQ +10,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank