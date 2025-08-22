New Fortress Energy reçoit un avis du Nasdaq concernant un retard dans le dépôt de son rapport trimestriel

New Fortress Energy NFE.O a déclaré vendredi qu'il avait reçu un avis du Nasdaq concernant le retard dans le dépôt de son rapport trimestriel.

La société a indiqué qu'elle disposait de 60 jours à compter de la date de l'avis pour soumettre un plan visant à rétablir la conformité. L'entreprise américaine de GNL prévoit de déposer son rapport trimestriel bien avant que le plan ne soit remis au Nasdaq.

Au début du mois, la société a demandé un délai supplémentaire à l'autorité américaine de régulation des marchés financiers pour déposer son rapport pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, en invoquant les négociations en cours sur le soutien de crédit supplémentaire requis dans le cadre de l'un de ses accords d'emprunt.