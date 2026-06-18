New Fortress Energy obtient l'approbation d'un tribunal britannique pour son plan de restructuration

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NFE.O , New Fortress Energy, a annoncé jeudi qu’un tribunal britannique avait approuvé un plan de restructuration pour deux de ses filiales, ce qui fait avancer les efforts de la société américaine de GNL pour réorganiser ses dettes croissantes alors qu’elle est confrontée à une grave crise de liquidités.

La société, spécialisée dans les infrastructures de GNL et les projets énergétiques, a eu du mal à garantir un approvisionnement à long terme en GNL pour ses centrales électriques en Amérique latine, car elle ne dispose pas d’une notation de crédit « investment grade », ce qui l’oblige à acheter du combustible à des prix plus élevés.

En 2024, New Fortress a commencé à explorer différentes options, notamment le recours à des partenaires stratégiques, la vente d’actifs après avoir reporté le versement des dividendes aux actionnaires afin de préserver sa trésorerie, et la conclusion d’un accord avec les détenteurs d’obligations pour repousser les échéances.

En mars, la société a annoncé qu’elle allait scinder ses activités brésiliennes,, pour en faire une société indépendante, dans le cadre d’un accord de restructuration plus large avec ses créanciers visant à réduire sa dette. Jeudi, New Fortress a indiqué que la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles avait approuvé le « plan de restructuration britannique » concernant ses filiales, NFE Global Holdings Limited et NFE Brazil Newco Limited. La mise en œuvre de ces opérations est prévue d’ici le troisième trimestre 2026.

La société spécialisée dans le GNL a également indiqué que le soutien des créanciers au plan de restructuration était quasi unanime, 99 % d’entre eux ayant voté en faveur de celui-ci lors des réunions tenues lundi.

Un tribunal américain des faillites examinera le plan de restructuration le 26 juin.