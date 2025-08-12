New Fortress Energy en baisse alors qu'elle demande une prolongation de son délai de publication des résultats du deuxième trimestre

12 août - ** Les actions de la société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O chutent d'environ 4 % à 2,49 $

** La société indique qu'elle a demandé un délai supplémentaire à l'U.S. Securities and Exchange Commission pour déposer son rapport financier pour le trimestre clos le 30 juin

** Pour expliquer ce délai, NFE invoque des discussions en cours sur le soutien de crédit supplémentaire requis dans le cadre de l'un de ses accords d'emprunt

** En incluant les mouvements de la séance, NFE est en baisse de 83 % depuis le début de l'année