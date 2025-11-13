New Fortress Energy cherche à retarder la publication de ses résultats trimestriels dans le cadre des négociations sur la restructuration de la dette

New Fortress Energy NFE.O a demandé un délai supplémentaire pour publier ses résultats du troisième trimestre, a déclaré mercredi la société américaine de gaz naturel liquéfié, alors qu'elle négocie une restructuration de sa dette en vue d'un prochain paiement d'intérêts.

La société, qui a retardé ses déclarations trimestrielles tout au long de l'année, a déclaré que l'issue des négociations pourrait affecter ce qu'elle divulgue dans ses états financiers pour les trois mois se terminant le 30 septembre.

New Fortress a déclaré qu'elle évaluerait l'impact sur sa trésorerie d'éventuelles défaillances dans le cadre de ses accords d'emprunt si la prolongation n'était pas accordée.

La dette à long terme s'élevait à 7,8 milliards de dollars au 30 juin.

La société a eu du mal à s'assurer un approvisionnement à long terme en GNL pour les centrales électriques d'Amérique latine parce qu'elle n'a pas une cote de crédit de qualité, ce qui l'oblige à acheter le combustible à des prix plus élevés.

La grande majorité des revenus de l'entreprise est générée en dehors des États-Unis, principalement en Amérique latine et dans la région des Caraïbes.

L'année dernière, , New Fortress a commencé à explorer des options telles que l'intégration de partenaires stratégiques ou la vente d'actifs, après avoir reporté les dividendes des actionnaires pour préserver les liquidités et a conclu un accord avec les détenteurs d'obligations pour repousser les échéances.