 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 063,31
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

New Fortress Energy cherche à retarder la publication de ses résultats trimestriels dans le cadre des négociations sur la restructuration de la dette
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 00:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

New Fortress Energy NFE.O a demandé un délai supplémentaire pour publier ses résultats du troisième trimestre, a déclaré mercredi la société américaine de gaz naturel liquéfié, alors qu'elle négocie une restructuration de sa dette en vue d'un prochain paiement d'intérêts.

La société, qui a retardé ses déclarations trimestrielles tout au long de l'année, a déclaré que l'issue des négociations pourrait affecter ce qu'elle divulgue dans ses états financiers pour les trois mois se terminant le 30 septembre.

New Fortress a déclaré qu'elle évaluerait l'impact sur sa trésorerie d'éventuelles défaillances dans le cadre de ses accords d'emprunt si la prolongation n'était pas accordée.

La dette à long terme s'élevait à 7,8 milliards de dollars au 30 juin.

La société a eu du mal à s'assurer un approvisionnement à long terme en GNL pour les centrales électriques d'Amérique latine parce qu'elle n'a pas une cote de crédit de qualité, ce qui l'oblige à acheter le combustible à des prix plus élevés.

La grande majorité des revenus de l'entreprise est générée en dehors des États-Unis, principalement en Amérique latine et dans la région des Caraïbes.

L'année dernière, , New Fortress a commencé à explorer des options telles que l'intégration de partenaires stratégiques ou la vente d'actifs, après avoir reporté les dividendes des actionnaires pour préserver les liquidités et a conclu un accord avec les détenteurs d'obligations pour repousser les échéances.

Valeurs associées

NEW FRTRS ENER RG-A
1,1600 USD NASDAQ -2,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Réunion du G7 à Niagara-sur-le-Lac, Canada, le 12 novembre 2025 ( POOL / Mandel NGAN )
    Le G7 appelle à un cessez-le-feu urgent en Ukraine et à la désescalade au Soudan
    information fournie par AFP 13.11.2025 00:02 

    Le G7 a estimé mercredi qu'un cessez-le-feu était nécessaire de "toute urgence" en Ukraine après plus de trois ans de guerre, sans pour autant durcir le ton contre la Russie, et tiré la sonnette d'alarme sur la récente escalade du conflit au Soudan. "Nous avons ... Lire la suite

  • Une photographie de Donald Trump et Jeffrey Epstein projetée le 17 septembre 2025 sur les murs du château de Windsor, au Royaume-Uni, par le groupe de militants Led By Donkeys, en marge de la visite d'Etat du président américain à Londres ( AFP / Lena VOELK )
    L'affaire Esptein encore relancée, Trump sur la défensive
    information fournie par AFP 12.11.2025 23:44 

    Donald Trump "savait à propos des filles", du moins c'est ce qu'affirme un email attribué au délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, dont la publication mercredi a mis la Maison Blanche dans son entier sur la défensive. Ce courrier électronique écrit en 2019, ... Lire la suite

  • Le Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 5 novembre 2025 ( AFP / Mandel NGAN )
    Le Congrès américain en passe de mettre fin à une paralysie budgétaire record
    information fournie par AFP 12.11.2025 23:15 

    La paralysie budgétaire aux Etats-Unis touche à sa fin mercredi avec l'adoption attendue d'une proposition de loi au Congrès, après six semaines de "shutdown" qui ont déréglé de nombreux pans de l'économie et laissent un goût amer à l'opposition démocrate. Les ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en ordre dispersé, record du Dow Jones
    information fournie par AFP 12.11.2025 22:39 

    La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, les investisseurs se désengageant des valeurs de la tech au profit de titres plus traditionnels, sur fond de déblocage budgétaire imminent aux Etats-Unis. Le Dow Jones a pris 0,68%, atteignant un nouveau ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank