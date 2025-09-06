New Fortress Energy annonce une perte plus importante au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les chiffres de la marge d'exploitation sectorielle aux paragraphes 6 et 7 et le contexte au paragraphe 8) par Tanay Dhumal et Devika Madhusudhanan Nair

La société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O a affiché une perte plus importante au deuxième trimestre vendredi, la baisse des contributions due aux ventes d'actifs ayant pesé sur ses performances.

La société new-yorkaise a déclaré une perte nette de 556,8 millions de dollars, soit 2,02 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre une perte de 86,9 millions de dollars, soit 44 cents par action, un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires total de NFE est tombé à 301,7 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 428 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice de base ajusté de la société a chuté à une perte de 3,7 millions de dollars, contre un bénéfice de 120,2 millions de dollars un an plus tôt.

En mai, la société a vendu ses actifs et ses activités en Jamaïque à Excelerate Energy EE.N pour 1,06 milliard de dollars afin de réduire sa dette, ce qui a eu un impact sur les bénéfices de New Fortress Energy.

La société a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser le produit de la transaction pour rembourser 270 millions de dollars sur son prêt.

Dans l'unité d'importation et de regazéification de GNL de NFE, la marge d'exploitation a diminué pour atteindre une perte de 7,2 millions de dollars au cours du trimestre, contre un bénéfice de 214,3 millions de dollars il y a un an.

La marge d'exploitation de la société pour son segment de transport maritime est tombée à 32,2 millions de dollars au cours de la période avril-juin, contre 34,1 millions de dollars l'année précédente.

L'année dernière, la société a commencé à explorer les options du site , telles que le recrutement de partenaires stratégiques ou la vente d'actifs, après avoir reporté les dividendes des actionnaires pour préserver les liquidités et conclu un accord avec les détenteurs d'obligations pour repousser les échéances de la dette.

Au 30 juin, la dette à long terme de la société s'élevait à 7,8 milliards de dollars, selon son rapport sur les résultats, contre 8,93 milliards de dollars au 31 mars.