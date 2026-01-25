New Delhi s'ouvre aux voitures européennes avant un accord avec l'UE

L'Inde prévoit de réduire fortement les droits de douane sur les voitures importées de l'Union européenne, les ramenant à 40% contre jusqu'à 110% actuellement, ont déclaré plusieurs sources.

Une telle mesure constituerait la plus importante ouverture à ce jour du vaste marché indien alors que les deux parties se rapprochent d'un accord de libre-échange qui pourrait être conclu dès mardi.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi est convenu de ramener immédiatement la taxe à l'importation sur un nombre limité de voitures en provenance du bloc des 27 États membres et d'un prix supérieur à 15.000 euros (17.739 dollars), ont précisé à Reuters deux sources informées des discussions.

Ces droits seront ensuite progressivement abaissés jusqu'à 10%, ont-elles ajouté, facilitant l'accès au marché indien pour des constructeurs européens comme Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW.

Les sources, qui se sont exprimées sous le sceau de l'anonymat en raison du caractère confidentiel des négociations et de la possibilité de changements de dernière minute, n'ont pas souhaité être identifiées.

Le ministère indien du Commerce et la Commission européenne ont refusé de commenter.

(Aditi Shah et Phil Blenkinsop; version française Nicolas Delame)