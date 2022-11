New Business - Tréca Paris

La marque française de literies d’exception au rayonnement international, Tréca Paris, a sélectionné Mademoiselle Scarlett, l’agence de Communication Marketing du Groupe Makheia, pour faire évoluer sa communication digitale.



Tréca Paris a souhaité développer une stratégie de contenu ambitieuse qui s’adresse à ses audiences BtoC et BtoB. Pensée sur le temps long et déployée sur les différents canaux de la marque (social media, newsletter, sites web...), le dispositif conçu et piloté par les équipes de Mademoiselle Scarlett comprend une partie storytelling de marque et un volet activation business. Pour répondre aux attentes de Tréca Paris et l’accompagner au quotidien, Mademoiselle Scarlett a mis en place une véritable conciergerie de contenus marketing alimente les différents canaux.