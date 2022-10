NEW BUSINESS - Teréga Solutions présente son site internet signé par deux agences du Groupe Makheia

Teréga Solutions présente son site internet signé par deux agences du Groupe Makheia : Sequoia et Big Youth



Teréga Solutions, entité du Groupe Teréga, a pour ambition de contribuer à la transition énergétique des territoires en développant des solutions qui répondent aux enjeux d’efficacité énergétique et de décarbonation des industriels, collectivités, entreprises et agriculteurs.

Ce site internet vitrine, https://www.terega-solutions.fr/, pensé dans une démarche d’écoconception en cohérence avec le positionnement client, a été développé par deux agences du Groupe Makheia : Sequoia pour l’éditorial, le SEO et la future activation du social media management avec campagnes media, et Big Youth pour la partie digitale.



Le site a été conçu pour valoriser les offres multi-énergies portées par l’entreprise : biométhane, hydrogène, mobilité bas-carbone et solutions digitales. Un site orienté clients et performance, dans un contexte de diversification accrue des activités de l’entreprise. Suivant une logique de conversion, le site permet de guider les acteurs économiques, industriels et institutionnels des territoires vers les solutions les plus adaptées pour répondre à leurs enjeux de performance énergétique et de décarbonation.