New Alpha AM : arrivée d'une équipe spécialisée dans la défense et la souveraineté industrielle

(AOF) - New Alpha Asset Management a annoncé l’arrivée d'Allstrat, une équipe d'investissement spécialisée dans le financement des entreprises de la défense et de la souveraineté industrielle. L'équipe d'investissement d'Allstrat réunit Éric Gaillat, Rainier Brunet-Guilly, Adrien Ramesan et Sylvain Makaya, et sera complétée par un comité stratégique et opérationnel d'experts reconnus du secteur.

La société du groupe La Française (pôle de gestion d'actifs du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) précise que cette équipe travaille depuis près d'un an sur le projet de lancement d'un fonds de capital développement dédié à ce secteur stratégique et réservé à des investisseurs qualifiés.

Elle portera une attention particulière à la France, " reconnue pour la qualité de son tissu d'entreprises et la politique de soutien industriel menée par l'État ".

Cette activité sera supervisée directement par Antoine Rolland, managing partner et chief investment officer de New Alpha AM.