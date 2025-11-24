 Aller au contenu principal
NeuroPace progresse grâce à l'augmentation de la prise en charge par l'assurance-maladie des procédures liées aux appareils pour l'épilepsie
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 14:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Neuropace NPCE.O augmentent de 2,1 % à 14,65 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que Medicare augmentera les paiements pour son système RNS, un dispositif utilisé pour traiter l'épilepsie résistante aux médicaments

** En vertu de nouvelles règles pour 2026, les Centers for Medicare & Medicaid Services ou CMS, augmenteront les paiements aux médecins qui implantent ou remplacent le système RNS d'environ 43% pour les procédures initiales et de 45% pour les remplacements - NPCE

** Le CMS fait également passer le remplacement du système RNS dans la catégorie des soins ambulatoires les plus rémunérateurs, augmentant ainsi le remboursement des hôpitaux de 47 % pour atteindre 31 526 dollars - NPCE

** L'entreprise s'attend à ce que les paiements plus élevés soutiennent la croissance de l'utilisation des médecins et de l'accès à l'hôpital pour les patients de l'assurance-maladie

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~28% depuis le début de l'année

Valeurs associées

NEUROPACE
15,0500 USD NASDAQ +4,88%
