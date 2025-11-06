Neurones salué pour ses perspectives annuelles
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 14:02
Dans un marché français en repli, il revendique un chiffre d'affaires en croissance de 5,7% (dont +5,1% en organique) à 207,9 millions d'euros au 3e trimestre, portant le cumul depuis le début de l'année à 632,2 MEUR (+5,5%, dont +4,7% en organique).
La croissance est particulièrement soutenue dans les domaines de la Data & IA, des projets digitaux, des missions d'ITSM (Service Now) et du Business Process Management. Le turn-over reste, quant à lui, à un niveau bas.
'A 9,6% du chiffre d'affaires, le taux de résultat opérationnel du troisième trimestre s'inscrit en hausse par rapport à celui du premier semestre. Sur les neuf premiers mois, il s'établit à 8,4%', ajoute le groupe de conseil et de services numériques.
