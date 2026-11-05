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Neurones salué au lendemain d'un relèvement de prévision annuelle
information fournie par AOF 05/11/2026 à 15:23

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(Zonebourse.com) - Neurones grimpe de 3,9%, à 40,4 EUR, au lendemain de la publication par le groupe de conseil en management et de services numériques de ses chiffres à fin septembre, accompagnés d'un relèvement de son objectif de taux de résultat opérationnel pour l'ensemble de 2026.

Le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 7,1% (en données publiées comme en organique), à 222,6 MEUR, au 3e trimestre 2026, portant le total à fin septembre à 677,4 MEUR, en progression de 7,1% en données publiées et de 6,9% en organique.

Sa croissance organique a dépassé 10% dans les domaines du data & IA, des projets digitaux, de la gestion des services IT, du Business Process Management et de la formation. Le turn-over est resté, quant à lui, stable à un niveau bas, selon la société.

Sur le plan de la rentabilité, Neurones affiche un taux de résultat opérationnel de 10,8% du chiffre d'affaires au 3e trimestre, en amélioration par rapport à celui du 1er semestre (8,7%), ce qui lui permet d'atteindre 9,4% sur les neuf premiers mois de 2026.

Compte tenu de l'amélioration constatée au 3e trimestre, le groupe a relevé son objectif de taux de résultat opérationnel à plus de 9% pour l'ensemble de l'exercice 2026, contre une estimation d'environ 9% précédemment. Il a par ailleurs confirmé sa prévision d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 900 MEUR.

"Comme à son habitude, le management est peu prolixe, ce qui ne permet pas une analyse fine des performances et une lecture transversale", réagit Invest Securities, qui juge néanmoins les chiffres du 3e trimestre "très bons, notamment sur le volet de la rentabilité".

Au regard des réalisations à neuf mois, le bureau d'études estime que les objectifs annuels impliquent, pour le 4e trimestre 2026, un chiffre d'affaires supérieur à 110 MEUR (-1%) et une marge d'EBIT de plus de 7,8%, "ce qui apparaît comme particulièrement conservateur au regard de la dynamique récente".

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2026 à 15:23:00.

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