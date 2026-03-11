NEURONES : Résultat net part du groupe stable en 2025

Comptes au 31 décembre (1) / 2024 / 2025

Chiffre d’affaires / 810,4 / 857,2

Résultat opérationnel d’activité (2) / 84,1 (10,4%) / 82,1 (9,6%)

Résultat opérationnel / 77,9 (9,6%) 75,6 (8,8%)

Résultat financier / 10,2 / 9,5

Impôt sur les résultats / (24,9) / (23,2)

Résultat net / 63,2 (7,8%) / 61,9 (7,2%)

- dont part du groupe / 52,5 / 52,1

Cash-flow libre (3) / 74,6 / 62,2

Trésorerie nette d’endettement financier (4) / 319,5 / 336,6

Effectif fin d’exercice / 7 087 / 7 208



(1) En millions d’euros, comptes 2025 arrêtés par le Conseil d’Administration du 11 mars 2026.

(2) Avant coût des actions gratuites.

(3) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, majorés du résultat financier et diminués des investissements industriels nets.

(4) Hors dettes de loyers IFRS 16.



Réalisations



NEURONES a connu en 2025 une nouvelle année de croissance (+ 5,8%, dont + 5,1 % en organique), à comparer au recul (- 1,8%) du marché du Conseil et des Services numériques.



Grâce à un retour à la normale de la rentabilité opérationnelle au second semestre et à un résultat financier sécurisé, le résultat net part du groupe de l’année se maintient à un niveau quasi-stable.



(...)