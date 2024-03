NEURONES : Résultat net part du groupe en croissance de + 11,5% en 2023

Comptes au 31 décembre (1) / 2022 / 2023

Chiffre d’affaires / 665,4 / 741,2

Résultat opérationnel d’activité (2) / 77 (11,6%) / 81,5 (11%)

Résultat opérationnel / 72,9 (11%) / 75,9 (10,2%)

Résultat financier / 0 / 4,9

Impôt sur les résultats / (21,1) / (22,2)

Résultat net / 51,8 (7,8%) / 58,6 (7,9%)

- dont part du groupe / 44,3 / 49,4

Cash-flow libre (3) / 37,6 / 51,6

Trésorerie nette d’endettement financier (4) / 271,8 / 290,4

Effectif fin d’exercice / 6 406 / 6 749



(1) En millions d’euros, comptes 2023 arrêtés par le Conseil d’Administration du 6 mars 2024.

(2) Avant coût des actions gratuites.

(3) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, majorés du résultat financier et diminués des investissements industriels nets.

(4) Hors dettes de loyers IFRS 16.



Réalisations



NEURONES a connu à nouveau en 2023 une croissance à deux chiffres (+ 11,4%, dont + 11,1% en organique), tandis que le résultat net s’est établi à 7,9% du chiffre d’affaires (7,8% en 2022).



Le cash-flow libre s’est nettement accru, grâce à une quasi-stabilité du besoin en fonds de roulement et même après un investissement significatif dans la nouvelle plateforme de cloud souverain et sécurisé (labelisée SecNumCloud). Les investissements (Capex) se sont ainsi élevés à 17,9 M€ (10,6 M€ l’année précédente).



(...)