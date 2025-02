Neurones: prévisions dépassées en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 15:57









(CercleFinance.com) - Neurones affiche un chiffre d'affaires de 810,4 millions d'euros pour 2024, en progression de 9,3% (dont +8,6% en organique) et un résultat opérationnel à 9,6% du CA (77,9 millions), dépassant ainsi ses prévisions.



'Avec des progressions à deux chiffres, projets digitaux, data, cybersécurité, cloud public, cloud souverain et de confiance (SecNumCloud) tirent le développement du groupe', explique la société de conseil et de services numériques.



L'évolution nette des effectifs (+340 personnes en 2024) a été complétée par un recours accru à la sous-traitance. Les prévisions 2025 seront annoncées, comme à l'accoutumée, en même temps que la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre.





Valeurs associées NEURONES 47,40 EUR Euronext Paris +0,74%