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Neurones dévoile une bonne croissance organique au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 17:55

Le groupe Neuronex a entamé l'exercice 2026 sur une dynamique positive, portée par les secteurs clés de la transformation numérique.

Pour les trois premiers mois de l'année, le spécialiste des services informatiques affiche un chiffre d'affaires de 227,7 millions d'euros, en progression de 6,3 % (dont 5,6 % de croissance organique) par rapport à la même période en 2025.

La croissance a été particulièrement soutenue par les projets liés au Cloud, au digital, à SAP, ainsi qu'à la Data et l'intelligence artificielle. Parallèlement à cette hausse d'activité, la rentabilité du groupe s'améliore. Le résultat opérationnel atteint désormais 9 % du chiffre d'affaires, contre 8,2 % au premier trimestre 2025.

Rachat d'actions et perspectives annuelles

Sur le plan du capital, Neurones a poursuivi une politique active de rachat de ses propres titres entre le 12 mars et le 20 avril 2026. La société détient à ce jour 383 448 actions, soit 1,58 % de son capital.

Pour l'ensemble de l'année 2026, et malgré les incertitudes liées au contexte international, la direction se montre confiante et confirme ses objectifs de croissance et de rentabilité: un chiffre d'affaires annuel visé autour de 900 millions d'euros et un résultat opérationnel maintenu aux alentours de 9 %.

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