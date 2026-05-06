Neurones dévoile une bonne croissance organique au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 17:55
Pour les trois premiers mois de l'année, le spécialiste des services informatiques affiche un chiffre d'affaires de 227,7 millions d'euros, en progression de 6,3 % (dont 5,6 % de croissance organique) par rapport à la même période en 2025.
La croissance a été particulièrement soutenue par les projets liés au Cloud, au digital, à SAP, ainsi qu'à la Data et l'intelligence artificielle. Parallèlement à cette hausse d'activité, la rentabilité du groupe s'améliore. Le résultat opérationnel atteint désormais 9 % du chiffre d'affaires, contre 8,2 % au premier trimestre 2025.
Rachat d'actions et perspectives annuelles
Sur le plan du capital, Neurones a poursuivi une politique active de rachat de ses propres titres entre le 12 mars et le 20 avril 2026. La société détient à ce jour 383 448 actions, soit 1,58 % de son capital.
Pour l'ensemble de l'année 2026, et malgré les incertitudes liées au contexte international, la direction se montre confiante et confirme ses objectifs de croissance et de rentabilité: un chiffre d'affaires annuel visé autour de 900 millions d'euros et un résultat opérationnel maintenu aux alentours de 9 %.
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