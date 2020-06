NEURONES - Descriptif du programme de rachat d'actions

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS





L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 4 juin 2020 a renouvelé l'autorisation consentie au Conseil d'Administration, pour une durée de 18 mois, d'acheter ou de faire acheter les propres actions de la société.



Etabli en application des articles 241-1 et suivants du Règlement général de l'AMF, ainsi que du Règlement délégué n°2016/1052 complétant le Règlement européen n°596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant notamment les conditions applicables aux programmes de rachat d'actions et des pratiques de marché admises par l'AMF, le présent descriptif précise les modalités et les objectifs du programme de rachat par NEURONES (ci-après la « Société ») de ses propres actions.