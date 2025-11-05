 Aller au contenu principal
Neurones affiche un plus grand optimisme sur ses objectifs 2025
information fournie par AOF 05/11/2025 à 18:07

(AOF) - Neurones a enregistré une croissance organique des ventes de 5,1%, à 207,9 millions d'euros, au troisième trimestre 2025. "La croissance est particulièrement soutenue dans les domaines de la Data & IA, des projets digitaux, des missions d'ITSM (Service Now) et du Business Process Management", précise le groupe de conseil en management et de services numériques. La croissance interne ressort à 4,7% sur 9 mois.

A 9,6% du chiffre d'affaires, le taux de résultat opérationnel du troisième trimestre est en hausse par rapport à celui du premier semestre : 7,8%. Sur les neuf premiers mois, il ressort à 8,4%.

Compte tenu de l'amélioration constatée au troisième trimestre, Neurones vise désormais un chiffre d'affaires annuel supérieur à 850 millions d'euros et un résultat opérationnel d'au moins 8% pour l'ensemble de l'exercice. Le groupe tablait auparavant sur des revenus de près de 850 millions d'euros et un résultat opérationnel d'environ 8%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

