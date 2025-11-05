Neurones affiche un plus grand optimisme sur ses objectifs 2025

(AOF) - Neurones a enregistré une croissance organique des ventes de 5,1%, à 207,9 millions d'euros, au troisième trimestre 2025. "La croissance est particulièrement soutenue dans les domaines de la Data & IA, des projets digitaux, des missions d'ITSM (Service Now) et du Business Process Management", précise le groupe de conseil en management et de services numériques. La croissance interne ressort à 4,7% sur 9 mois.

A 9,6% du chiffre d'affaires, le taux de résultat opérationnel du troisième trimestre est en hausse par rapport à celui du premier semestre : 7,8%. Sur les neuf premiers mois, il ressort à 8,4%.

Compte tenu de l'amélioration constatée au troisième trimestre, Neurones vise désormais un chiffre d'affaires annuel supérieur à 850 millions d'euros et un résultat opérationnel d'au moins 8% pour l'ensemble de l'exercice. Le groupe tablait auparavant sur des revenus de près de 850 millions d'euros et un résultat opérationnel d'environ 8%.

