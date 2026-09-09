NEURONES : 6,9% de résultat net au 1er semestre 2026

(en millions d’euros) / S1 2025 / 2025 / S1 2026 *

Chiffre d’affaires / 424,3 / 857,2 / 454,8

Résultat opérationnel d’activité ** / 37,4 (8,8 %) / 82,1 (9,6%) / 41,7 (9,2 %)

Résultat opérationnel / 33,1 (7,8%) / 75,6 (8,8%) / 39,7 (8,7%)

Produits financiers nets / 4,8 / 9,5 / 4,7

Impôt sur les résultats / (11,1) / (23,2) / (13,2)

Résultat net après impôt / 26,8 (6,3%) / 61,9 (7,2%) / 31,2 (6,9%)

dont part du groupe / 22,7 / 52,1 / 25,9

Trésorerie nette des dettes financières *** / 282,2 / 336,6 / 292,9

Effectif fin de période / 7 264 / 7 208 / 7 413

* Comptes au 30 juin 2026 arrêtés par le Conseil d’Administration du 9 septembre.

** Avant coût des actions gratuites.

*** Hors dettes de loyers IFRS16.



Réalisations



Pour mémoire, sur les six premiers mois de l’année, le groupe a enregistré une croissance de + 7,2% (dont 6,9% à périmètre constant), en accélération par rapport à 2025 (+ 5,8%, dont 5,1% en organique).



A l’issue de ce 1er semestre et par rapport à la même période de l’exercice précédent :

- le résultat opérationnel (8,7% du chiffre d’affaires) progresse fortement de + 19,9% ;

- le résultat net (6,9% du chiffre d’affaires) affiche une croissance de + 16,4% ;

- après 17,1 M€ consacrés au rachat d’actions propres et le versement d’un dividende de 33,4 M€, la trésorerie nette (hors dettes de loyers IFRS 16) s’accroît de + 10,7 M€.



(...)