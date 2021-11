NEURONES : + 6,6% de croissance organique au 3e trimestre 2021

(non audités, en millions d’euros) / 2020 / 2021 / croissance / dont organique

Chiffre d’affaires 3e trimestre / 128,3 / 137,7 / + 7,2% / + 6,6%

Cumul à fin septembre / 382,8 / 427 / + 11,6% / + 10,6%



Réalisations



Au cours du 3e trimestre, portée par une demande soutenue, l’activité a connu une croissance globale de + 7,2% (à comparer à + 5,5% au 3e trimestre de l’an dernier).



En cumul sur neuf mois, le taux de résultat opérationnel * s’établit à 10,7% du chiffre d’affaires (pour 9,7% sur la même période en 2020).



Perspectives



Compte-tenu de la poursuite de la dynamique des services liés au Digital et au Cloud, les prévisions pour l’ensemble de l’année 2021 sont à nouveau révisées à la hausse :



- chiffre d’affaires supérieur à 575 M€ (soit une progression de plus de 9,5% par rapport à 2020),



- résultat opérationnel d’environ 10,5% (à comparer à la précédente estimation d’environ 10%).



* non audité et après 0,4% de charges liées aux actions gratuites.