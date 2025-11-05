NEURONES : + 5,1% de croissance organique au 3e trimestre 2025

(non audités, en millions d’euros) / 2024 / 2025 / croissance / dont organique

Chiffre d’affaires 3e trimestre / 196,7 / 207,9 / + 5,7% / + 5,1%

Cumul à fin septembre / 599,1 / 632,2 / + 5,5% / + 4,7%



Dans un marché français en repli, NEURONES a poursuivi sa dynamique au 3e trimestre, dans la continuité du début de l’année.



La croissance est particulièrement soutenue dans les domaines de la Data & IA, des projets digitaux, des missions d’ITSM (Service Now) et du Business Process Management.



Le turn-over reste, quant à lui, à un niveau bas.



A 9,6% du chiffre d’affaires, le taux de résultat opérationnel du troisième trimestre est en hausse par rapport à celui du premier semestre. Sur les neuf premiers mois, il s’établit à 8,4% *.



Perspectives



Compte tenu de l’amélioration constatée au 3e trimestre, le groupe vise désormais un chiffre d’affaires annuel supérieur à 850 M€ et un résultat opérationnel d’au moins 8% pour l’ensemble de l’exercice.



* non audité et après 0,9 % de charges liées aux actions gratuites.