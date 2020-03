NEURONES : 2019 : résultat opérationnel de 10,5% et résultat net de 6,9%

Comptes au 31 décembre (audités et en M€) / 2018 / 2019

Chiffre d'affaires / 490,1 / 510,1

Résultat opérationnel d'activité * / 47,1 (9,6%) / 54,7 (10,7%)

Résultat opérationnel / 46 / (9,4%) / 53,7 (10,5%)

Produits financiers nets / 1,6 / 0,1

Impôt sur les résultats / (18) / (18,6)

Résultat net / 29,6 (6%) / 35,2 (6,9%)

- dont part du groupe / 26 / 30,8

Cash-flow libre ** / 25,8 / 47

Trésorerie (nette d'endettement financier) / 174,5 / 218,3

Effectif fin d'exercice / 5 160 / 5 372



* Avant coût des actions gratuites et dépréciation d'actifs.

** Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, majorés du résultat financier et diminués des investissements industriels nets.



Réalisations



Le résultat opérationnel progresse de 16,8% et représente 10,5% du chiffre d'affaires (et 9,6% hors plus-value).



En croissance de 18,9%, le résultat net s'est établi à 6,9% du chiffre d'affaires (après un taux d'imposition de 34,7%).



A 47 M€, le cash-flow libre a fortement augmenté (taux de conversion du résultat net en cash : 83% en moyenne sur 3 ans et 125% en 2019).



La trésorerie nette progresse de 43,9 M€ pour s'établir à 218,3 M€ au 31 décembre, notamment grâce à la réduction du délai de règlement clients.