NEURONES : + 14,2% de croissance organique en 2022

(non audités, en millions d’euros) / 2021 / 2022 / croissance / dont organique

Chiffre d’affaires / 579,9 / 665,4 / + 14,7% / + 14,2%



Réalisations



Dépassant les dernières prévisions, le chiffre d’affaires 2022 s’établit à 665,4 M€ (soit + 14,7%), en accélération sur la fin de l’année (+ 17,3% au 4e trimestre).



Les pôles Conseil et Applications tirent la croissance, en particulier les projets digitaux et autour de la data. Par ailleurs, la migration vers les différentes architectures cloud, l’amélioration de l’environnement de travail et de l’ « expérience employé », ainsi que la cybersécurité sont les activités les plus porteuses.



A 72,9 M€ *, le résultat opérationnel est, lui aussi, en forte augmentation (+ 18,4%, après + 18,7% pour l’exercice précédent). En taux, il s’établit au niveau historique de 11% du chiffre d’affaires.



La progression du groupe s’est notamment appuyée sur un recrutement net de plus de 500 personnes, ainsi que sur un recours accru à la sous-traitance.



Les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 8 mars 2023 après Bourse.



Perspectives



Pour 2023, le groupe bénéficie d’une croissance embarquée significative. Les prévisions 2023 seront annoncées, comme à l’accoutumée, en même temps que la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre.



* en cours d’audit.