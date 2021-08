NEURONES : + 12,7% de croissance organique au 1er semestre 2021

C.A. (en millions d'euros) / 2019 / 2020 / 2021 / croissance / dont organique

1er trimestre / 128,7 / 135,3 / 144,2 / + 6,6% / + 5,7%

2e trimestre / 125,1 / 119,1 / 145,1 / + 21,8% / + 20,7%

Total 1er semestre / 253,8 / 254,4 / 289,3 / + 13,7% / + 12,7%



Réalisations



Avec + 20,7% de croissance organique au 2e trimestre, la progression sur les six premiers mois de l'année s'établit à + 12,7% par rapport à la même période de 2020 (à périmètre identique).



Au regard du 1er semestre 2019, la croissance a été de + 14%.



L'effet accélérateur de la pandémie sur la transformation numérique des organisations semble plus marqué que prévu, avec une forte demande en digital, cloud et cybersécurité.



Grâce à l'augmentation des volumes et à la limitation conjoncturelle des frais fixes, le résultat opérationnel du semestre s'est élevé à 10,5% du chiffre d'affaires (¹), à comparer à 8,7% pour le premier semestre de 2020 et 9,1% pour celui de 2019 (²).



(¹) Non audité et après 0,3% de charges liées aux actions gratuites.

(²) Hors plus-value de cession.



Perspectives



Compte-tenu des bonnes performances de ces six premiers mois, tant en croissance qu'en rentabilité, NEURONES rehausse ses prévisions et table désormais pour l'ensemble de l'année sur :

- un chiffre d'affaires d'au moins 570 M€,

- un résultat opérationnel proche de 10%.