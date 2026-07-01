Neurogene en baisse après une levée de fonds de 125 millions de dollars

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1er juillet - ** Les actions de Neurogene ( NGNE.O ), société spécialisée dans la thérapie génique, ont reculé de 1,7 % à 30,90 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse mercredi, après une levée de fonds de 125 millions de dollars ** La société spécialisée dans les maladies neurologiques rares a annoncé tôt mercredi le prix de son offre portant sur 3,5 millions d'actions et des bons de souscription préfinancés permettant d'acheter 666 666 actions au prix de 30 dollars

** Le prix de l’offre représente une décote de 4,6 % par rapport au dernier cours de l’action mardi ** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer le développement clinique et les activités pré-commerciales de son programme phare NGN-401, son traitement contre le syndrome de Rett, ainsi que pour son fonds de roulement et d’autres fins, conformément au prospectus

** Leerink, Stifel, Guggenheim, LifeSci Capital et William Blair sont les co-chefs de file

** NGNE compte environ 15,8 millions d’actions en circulation

** À la clôture de mardi, le titre affichait une hausse d’environ 53 % depuis le début de l’année

** Les 9 analystes couvrant le titre sont optimistes, dont 4 attribuent la note "achat fort"; le cours cible médian est de 69 dollars, selon les données de LSEG