Neuphoria chute et abandonne son programme de lutte contre l'anxiété sociale après l'échec de l'essai d'un médicament

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Neuphoria Therapeutics NEUP.O chutent de 65 % à 1,89 $ avant la mise sur le marché
** NEUP interrompt le développement de son programme de traitement de l'anxiété sociale après l'échec du BNC210 dans l'essai AFFIRM-1 de phase tardive
** La société déclare que l'essai de phase tardive de son médicament expérimental BNC210 pour le traitement de l'anxiété sociale n'a pas atteint les objectifs principaux ou secondaires
** Le BNC210 est un anxiolytique expérimental conçu pour réduire le stress sans sédation ni accoutumance - NEUP
** La société a conclu un partenariat avec Merck MRK.N pour la mise au point d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer; elle est admissible à des paiements d'étape pouvant atteindre 450 millions de dollars
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 349% depuis le début de l'année
