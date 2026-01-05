Neumora progresse grâce à un médicament contre la maladie d'Alzheimer qui s'avère prometteur pour atténuer l'agitation

5 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Neumora Therapeutics NMRA.O augmentent de 11,45% à 1,81 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament expérimental, le NMRA-511, a donné des résultats positifs dans une étude de stade précoce pour traiter l'agitation chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer

** L'agitation est un symptôme pénible qui conduit souvent à un placement précoce dans un établissement de soins de longue durée, déclare la société

** L'essai a porté sur 80 patients; le médicament a mieux fonctionné chez ceux qui avaient un niveau d'anxiété élevé - NMRA

** La société déclare que les effets secondaires sont généralement bénins, notamment les rhumes, les infections urinaires et les maux de tête

** La maladie d'Alzheimer est une maladie du cerveau qui provoque des pertes de mémoire et de la confusion

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~7% au cours de l'année écoulée