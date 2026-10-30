Neuflize OBC : Olivier Raingeard de la Bletière nommé directeur stratégie et transformation

(Zonebourse.com) - La banque Neuflize OBC annonce la nomination d'Olivier Raingeard de la Bletière au poste de directeur stratégie, transformation et développement à compter du 1er novembre 2026. A ce titre, il rejoint le comité exécutif de la banque et sera directement rattaché à Mélanie Guerrato tout en conservant ses fonctions de directeur des investissements.

Olivier Raingeard aura pour mission de piloter la mise en oeuvre de la feuille de route stratégique de la banque, de coordonner les initiatives transversales et de veiller à leur contribution effective à la création de valeur pour les clients et pour l'établissement.

La création de la direction stratégie, transformation et développement répond à la volonté de Neuflize OBC de rapprocher trois dimensions indissociables de sa performance : intensification de la relation clients, renforcement de l'excellence opérationnelle et accélération du développement à travers de nouveaux relais de croissance.

Docteur en sciences économiques, Olivier Raingeard, 52 ans, a rejoint OBC en 2002 en qualité d'économiste-stratégiste et de gérant diversifié. Il a ensuite occupé plusieurs responsabilités stratégiques, notamment celles de responsable de la stratégie d'investissement au sein de la société de gestion de Neuflize OBC, puis de chef économiste de la banque.

Depuis janvier 2016, il exerce les fonctions de directeur des investissements, avec la responsabilité du conseil en investissement et de la gestion sous mandat. Il est également responsable de la stratégie actions pour ABN Amro.

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