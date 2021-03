Neuflize OBC accélère son développement dans le Grand Ouest

(NEWSManagers.com) - La banque privée Neuflize OBC a annoncé mardi 16 mars la nomination de Frédéric Lemoine en qualité de directeur régional du Grand Ouest. L'intéressé doit participer activement au développement de la clientèle privée et entrepreneurs dans la région, où la banque est présente depuis 40 ans. " Compte tenu de notre forte croissance actuelle, nous allons également poursuivre les recrutements. Nous ambitionnons en effet de nous développer considérablement dans le Grand Ouest car nous sommes persuadés du dynamisme et du sens de l'entreprenariat très développé dans l'ensemble de la région" , a-t-il déclaré .

Frédéric Lemoine, 45 ans, est titulaire d'un DES gestion de patrimoine de Clermont Ferrand et d'un DESS management et ingénierie du patrimoine de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) de Grenoble. Il est également diplômé de l'Insead. Il démarre sa carrière en 2002 en tant que conseiller en gestion privée chez Meeschaert Gestion Privée. En 2009, il rejoint la Banque Neuflize OBC en qualité de banquier pour développer l'activité de la région Bretagne et Basse Normandie, poste qu'il occupait avant sa nomination.

A l'occasion de cette nomination, la banque détenue par ABN Amro a dévoilé l'ouverture d'un nouveau bureau à Nantes composé de cinq professionnels. Situés au 16 avenue Camus, les bureaux sont ouverts depuis début 2021.

Neuflize OBC a également annoncé le recrutement de Corentin Le Breton en tant que banquier privé. Titulaire d'un DES en conseil et gestion de patrimoine de l'université Paris-Dauphine, il débute à Paris comme conseiller de clientèle privée à la banque Palatine. En 2015, il devient gérant privé au sein de la banque privée du CIC Ouest avant de rejoindre la Banque Neuflize OBC..