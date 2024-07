Neuberger Berman se dote d’un responsable de la clientèle institutionnelle

Neuberger Berman a nommé Fekko Ebbens au poste de Head of Institutional Business pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), un poste nouvellement créé. Le communiqué précise que Fekko Ebbens continuera d’exercer ses fonctions actuelles de responsable de la couverture institutionnelle au Benelux, mais travaillera en étroite collaboration avec les équipes de couverture clients pour mettre en œuvre la stratégie et les activités institutionnelles de Neuberger Berman dans toute la région.

» Bien que le leadership et les contributions des responsables nationaux et régionaux de Neuberger Berman restent essentiels, cette approche axée sur les canaux de distribution vise à améliorer l’expérience client et l’exécution pour les clients institutionnels et intermédiaires», précise le groupe qui avait nommé par aillers Jose Cosio comme responsable pour la firme de la clientèle intermédiée pour la région EMEA.

Fekko Ebbens avait rejoint Neuberger Berman en mai de l’année dernière pour diriger les activités institutionnelles au Benelux. Avant de rejoindre Neuberger Berman, il a occupé plusieurs postes de direction et de développement commercial chez UBS Asset Management, notamment en tant que Head of EMEA Institutional et Global Head of Institutional Client Coverage.

