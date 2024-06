Neuberger Berman parie sur les infrastructures

Ainsi s'agissant de l'IA, pour ceux qui étaient déjà investis dans les infrastructures de télécommunications et les datacenters, afin d'être exposés aux thèmes de la connectivité de nouvelle génération, de la mobilité de nouvelle génération, de l'internet des objets, du Big Data, de la robotique et de l'automatisation, l'émergence de l'IA est "une source de croissance supplémentaire à ajouter à la liste".

Les investissements dans les infrastructures sont liés à une série de mégatendances différentes : "la démondialisation, l'augmentation des risques politiques et géopolitiques, le retour de l'industrie manufacturière dans les économies développées, la transition énergétique, l'électrification de l'économie". Cela a des conséquences sur le risque d'investissement, car "si l'une des mégatendances faiblit ou s'estompe, le soutien des autres demeure".

(AOF) - "Tout repose sur les infrastructures", rappelle Shannon L. Saccocia, CIO, Private Wealth chez Neuberger Berman. "Selon nous, la classe d'actifs porte plusieurs grandes tendances de croissance, mais aussi le retour de l’interventionnisme étatique ("big government"), lié à une quête de sécurité et de protectionnisme". Les infrastructures sont "les éléments qui se trouvent à la base de chaque secteur de l'économie et qui en assurent le fonctionnement" : ponts, routes, tunnels, réseaux électriques, hôpitaux, écoles, centres de données, ports.

