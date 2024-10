Neuberger Berman : "les États-Unis vont connaître un atterrissage en douceur"

(AOF) - Le comité d'allocation d'actifs de Neuberger Berman s’est récemment réuni pour discuter de ses perspectives pour le quatrième trimestre et a noté le nombre élevé de mouvements de marché significatifs provoqués par des événements majeurs liés aux banques centrales, à la politique, à la géopolitique et au positionnement du marché vis-à-vis de ces événements. Ces mouvements peuvent être imprévisibles, difficiles à positionner ou à se prémunir de ses derniers, et pratiquement impossibles à prévoir. Ils peuvent également aller à l'encontre des perspectives fondamentales à moyen terme.

"Par conséquent, dans un contexte que nous considérons comme généralement favorable à la prise de risque, le comité d'allocation d'actifs de Neuberger Berman demeure vigilant à la surexposition, même lorsqu'il s'agit des perspectives pour lesquelles il est le plus optimiste", signalent Erik L. Knutzen et Jeff Blzak, co-CIOs - multi-actifs au sein de la société américaine de gestion de placements privée.

"Nous continuons de penser, par exemple, que les États-Unis vont connaître un atterrissage en douceur, et nous craignons donc que les rendements des obligations à long terme ne soient trop bas. Parallèlement, nous sommes devenus plus prudents à l'égard des matières premières en raison du ralentissement attendu de la croissance mondiale".

Neuberger Berman sait toutefois aussi que la détérioration du conflit israélo-iranien, une situation qui évolue rapidement, pourrait continuer à pousser les investisseurs à se tourner vers le pétrole, l'or et les valeurs refuges, comme cela a été le cas la semaine dernière. Son scénario de base normatif sur les États-Unis pourrait facilement être bouleversé par un événement tel que la grève des dockers américains, qui avait menacé de devenir un choc susceptible de modifier le marché en termes de croissance, d'inflation ou les deux.

En ce qui concerne les perspectives de croissance mondiale, les mesures de relance monétaire et l'augmentation des dépenses budgétaires annoncées par la Chine au cours des dix derniers jours sont significatives et probablement adaptées aux défis auxquels son économie est confrontée.

"Cela dit, notre comité d'allocation d'actifs attend de voir quel sera l'impact réel de ces mesures et n'est pas encore convaincu que la Chine peut réellement redresser son économie. Ce point de vue n'a pas empêché une vague d'afflux et de couverture des positions courtes de faire grimper l'indice CSI 300 de 25% en une semaine", font savoir les deux co-CIOs.