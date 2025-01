Neuberger Berman lance une nouvelle offre de Private Equity

(AOF) - Neuberger Berman, société de gestion privée, annonce le lancement du fonds NB Private Equity Open Access Fund, suite au déploiement réussi d’un des premiers fonds "ELTIF 2.0" conforme au nouveau cadre réglementaire datant de début 2024. Ce fonds vise à offrir aux investisseurs particuliers et professionnels un accès à un portefeuille diversifié de co-investissements directs en private equity dans une structure semi-liquide.

Conçu pour faciliter la gestion et conformément avec les nouvelles règles, le fonds propose des souscriptions mensuelles et des rachats trimestriels, tout en maintenant un objectif de 15 % d'investissements liquides, gérés en interne par Neuberger Berman.

Le ticket d'entrée minimum pour la plupart des types de part est de 10 000 euros, permettant ainsi aux investisseurs particuliers européens (au sein de l'UE) d'accéder encore plus facilement au Private Equity. Selon les pays, le fonds pourra également être souscrit directement ou via des plateformes de trading.

Les investisseurs du fonds bénéficieront de plus de 15 ans d'historique de performance de Neuberger Berman en matière de co-investissement et d'expérience dans la gestion de fonds semi-liquides et intermédiés, avec environ 14,1 milliards de dollars sous gestion répartis entre divers véhicules dédiés aux marchés privés.

Fort de la gestion réussie de cinq fonds ELTIF, Neuberger Berman a récemment été nommée " Best Private Equity ELTIF Manager 2024 " par l'agence de notation européenne Scope Group.