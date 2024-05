Neuberger Berman lance un partenariat avec l'Allemand Liqid

(AOF) - Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, s'associe à Liqid, pionnier allemand de la gestion d'actifs digitalisée. Grâce à ce partenariat, les investisseurs allemands peuvent investir directement et à moindre coût dans des sociétés non-cotées du monde entier. Neuberger Berman dispose d'une plateforme d'investissements alternatifs mondiaux, représentant 131 milliards de dollars sous gestion, dont environ 91 milliards de dollars en private equity.

Depuis 2009, Neuberger Berman a investi dans plus de 400 entreprises en collaboration avec des sociétés de gestion en capital-investissement de premier plan, obtenant ainsi un rendement élevé pour ses investisseurs institutionnels.

Dans le cadre de ce partenariat, un nouveau comité d'experts a été créé entre Neuberger Berman et Liqid, qui comprend notamment José Luis González Pastor (managing director, Neuberger Berman), Dr. Florian Heinemann (associé fondateur de Project A) et Philipp Klöckner (conseiller au sein du KKR Tech SWAT, angel investor et animateur du podcast Doppelgänger TechTalk).

D'autres membres devraient s'ajouter au cours du second semestre 2024.