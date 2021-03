Neuberger Berman lance deux fonds pour l' ancienne équipe de NN IP

(NEWSManagers.com) - Neuberger Berman lance deux fonds pour l' équipe de NN Investment Partners qui a rejoint la société en novembre 2020.

Les fonds Neuberger Berman Global Sustainable Equity et European Sustainable Equity mettront en œuvre une philosophie et un processus d'investissement éprouvé depuis 16 ans.

L'équipe de gestion, composée de Hendrik-Jan Boer, Alex Zuiderwijk et Jeroen Brand, gérait précédemment chez NN IP plus de 10 milliards de dollars dans des stratégies investies en actions internationales et européennes.

Les deux fonds respecteront la doctrine française de l'AMF d'" approche significativement engageante " et la classification des fonds selon l'article 9 du règlement Sustainable Finance Disclosure de l'UE (SFDR), à compter du 10 mars 2021.

Ces fonds de conviction, qui détiendront entre 30 à 60 actions, chercheront à " investir dans des sociétés de qualité où la durabilité favorise les rendements " , selon un communiqué. En tant qu'investisseur actif, l'équipe cherchera à obtenir une " active share " supérieure à 75 % et concentrera son action d'engagement avec les directions sur la stratégie, l'environnement concurrentiel, les perspectives, l'innovation, la rémunération, la gouvernance et la durabilité.

Les gérants seront soutenus par une équipe de quatre analystes qui se concentreront sur l'analyse bottom-up centrée sur la chaîne de valeur, sur l'inclusion financière et des fintechs, la transition énergétique, les entreprises du numérique, le concept de consommateur conscient et l'accès au système de santé.

L'équipe de gestion travaillera également en étroite collaboration avec l'équipe d'investissement ESG de la société et bénéficiera de l' expertise de la plateforme de gestion actions de Neuberger Berman, dont les encours atteignent 101 milliards de dollars. Le département consacré à la recherche sur les actions internationales comprend 48 professionnels de la recherche, dont 41 analystes seniors ayant en moyenne 19 ans d'expérience.