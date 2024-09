Neuberger Berman : "Aujourd'hui, les mauvaises nouvelles ne sont que des mauvaises nouvelles"

(AOF) - "La hausse de l'inflation est peut-être derrière nous, mais un marché nerveux scrute désormais chaque publication de données à la recherche de signes de récession. Alors que nous retournons à nos bureaux après les vacances d'été, l'attention se porte sur les résultats des portefeuilles en fin d'année et les agendas se remplissent pour passer en revue les réalisations, les leçons et les progrès de l'année, et pour commencer à envisager l'année à venir", observe Eric L. Knutzen, CIO - multi-actifs chez Neuberger Berman.

"L'année dernière, nous avons qualifié ce sprint de course d'obstacles. Sur un point important, la course de cette année pourrait être plus simple à négocier : il y a douze mois, les investisseurs ne savaient pas s'ils devaient s'inquiéter d'une inflation obstinément élevée, d'un ralentissement de la croissance ou des deux. Cette fois, le sujet de préoccupation est plus clairement la croissance, comme l'a écrit mon collègue Fumi Kato dans sa discussion sur le changement de ton de Jerome Powell à Jackson Hole", poursuit-il.

"Néanmoins, avec une élection américaine importante et les premières baisses de taux de la Réserve fédérale américaine qui nous attendent, de nombreux obstacles restent à franchir", souligne t-il.

Du fait de l'attention accrue portée à la trajectoire de la croissance économique, les principales données publiées et les réunions des Banques centrales peuvent encore faire bouger les marchés de manière significative.

"Et comme nous pensons que les investisseurs surestiment la probabilité d'une récession pure et simple aux États-Unis, ces mouvements pourraient offrir des opportunités d'entrée attractives alors que la performance du marché continue de s'élargir au-delà des méga-capitalisations technologiques américaines", précise l'analyste.

Les récents obstacles ont déjà découragé les marchés. La semaine dernière, la faiblesse de l'indice PMI de l'industrie manufacturière américaine a entraîné une baisse notable de l'indice S&P 500 et des rendements des bons du Trésor, comme au début du mois d'août. Les données mitigées de vendredi sur les emplois non agricoles ont peut-être atténué cette tendance, mais ne l'ont pas inversée.

"Il y a six mois, ce type de données manufacturières aurait pu rassurer les investisseurs sur le fait que l'inflation diminuait et soutenir les marchés boursiers. Aujourd'hui, les mauvaises nouvelles ne sont que des mauvaises nouvelles", affirme Eric L. Knutzen.