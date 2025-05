Nette hausse des marchés européens avant le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis

(AOF) - Pour la première séance du mois de mai, les indices européens progressent nettement. Pékin a déclaré évaluer une offre à négocier de Washington au sujet de la guerre tarifaire. Sur le plan économique, le PMI manufacturier s'est redressé en zone euro pour le quatrième mois consécutif en avril et a atteint un sommet de trente-deux mois. Les investisseurs prendront connaissance à 14h30 du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. Côté valeurs, Airbus occupe la place de leader de l'indice CAC 40. Vers 12h, le CAC 40 gagne 1,57% à 7713 points. L'EuroStoxx50 avance de 1,29% à 5226 points.

En Europe, ING a dévoilé des profits plus élevés qu'anticipé et un programme de rachat d'actions conforme aux attentes. En conséquence, l'action de la banque néerlandaise gagne 5,43% à 17,94 euros et prend ainsi la tête de l'indice AEX. " Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que les résultats du premier trimestre conduisent à des changements très modestes du consensus du bénéfice par action, mais nous considérons cela comme un point positif, car beaucoup de commentaires avant cette publication évoquaient des résultats décevants. " explique UBS.

A Paris, Airbus (+4,83% à 154,24 euros) occupe la tête de l'indice CAC 40 après la présentation mercredi soir de robustes résultats au titre du premier trimestre. Invest Securties souligne qu'ils ont dépassé les attentes. Sur les trois premiers mois de l’année, le résultat opérationnel (Ebit) ajusté a augmenté de 8% à 624 millions d'euros, contre un consensus de 602 millions d'euros. Attendu à hauteur de 516 millions d'euros, le résultat net consolidé est ressorti à 793 millions d'euros, soit une hausse de 33%.

Teleperformance (-4,73% à 91,90 euros) est cantonné à la dernière place de l'indice CAC 40 dans le sillage d'une performance trimestrielle qualifiée de "décevante" par AlphaValue. Le spécialiste de la gestion des relations clients a déclaré au titre de son premier trimestre un chiffre d'affaires en progression de 1,6% en données comparables, à 2,61 milliards d'euros, et supérieur au consensus (+1,1%). L'activité a été contrariée par le non-renouvellement d'un contrat significatif dans les activités "services spécialisés" (en recul de 2,4% contre une baisse de 1% attendue).

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,2% en avril 2025, stable par rapport à mars selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus s'élevait à 2,1%. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, les services devrait connaître le taux annuel le plus élevé en avril (3,9%, comparé à 3,5% en mars), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (3,0%, comparé à 2,9% en mars), des biens industriels hors énergie (0,6%, stable comparé à mars) et de l'énergie (-3,5%, comparé à -1,0% en mars).

À 49 en avril, contre 48,6 en mars et contre 48,7 attendu, l’indice PMI manufacturier de la zone euro s'est redressé pour un quatrième mois consécutif et a atteint un sommet de trente-deux mois. "S’il s’est maintenu sous la barre du 50 du sans changement, continuant ainsi de signaler une détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier de la zone euro, il n’indique toutefois qu’une contraction marginale en début de deuxième trimestre", signale S&P.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier s'élève en avril à 48,4 contre 48 attendu après 48,3 le mois précédent. Ce dernier chiffre est le plus élevé enregistré depuis plus de deux ans et demi, principalement grâce à une croissance solide et accélérée de la production. "La production manufacturière allemande a progressé en avril à son rythme le plus rapide depuis plus de trois ans, soutenue par une reprise des commandes à l'exportation, selon S&P.

En France, le PMI manufacturier s'est maintenu sous la barre du 50 du sans changement, signalant ainsi une dégradation continue de la conjoncture industrielle depuis février 2023, selon S&P. S'étant redressé de 48,5 en mars à 48,7 en avril, soit son plus haut niveau de la période de repli en cours, il n'indique toutefois qu'un taux de contraction marginal, le plus faible enregistré depuis plus de deux ans. Il était attendu à 48,2. "La production manufacturière française est repartie à la hausse pour la première fois depuis presque trois ans en avril", note S&P.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en avril sera connu à 14h30 avant les données sur les commandes aux entreprises en mars à 16h00.

Vers 12h, l'euro progresse de 0,52% à 1,1348 dollar.