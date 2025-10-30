 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 135,01
-0,80%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nette hausse des bénéfices de Merck au T3, les prévisions ajustées
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 12:27

Au troisième trimestre 2025, Merck a enregistré un bénéfice net ajusté de 6,45 milliards de dollars, en progression de 62% sur un an, soit un BPA de 2,58 USD, en hausse de 64%.

En données publiées, le bénéfice net ressort à 5,79 milliards de dollars (+ 83%) pour un BPA de 2,32 USD (+87%).

Le chiffre d'affaires mondial s'est établi à 17,28 milliards de dollars sur le trimestre, en hausse de 4% (3% à taux de change constants) et supérieur aux attentes (16,9 milliards).

Les ventes de Keytruda, principal moteur de croissance, ont progressé de 10% à 8,14 milliards de dollars, tirées par la forte demande dans plusieurs indications oncologiques métastatiques et en adjuvant. À l'inverse, Gardasil/Gardasil 9 recule de 24% à 1,75 milliard, pénalisé par une baisse de la demande en Chine.

La marge brute ajustée s'est améliorée à 81,9% contre 80,5% un an plus tôt, tandis que les dépenses R&D ajustées ont diminué de 32% à 4 milliards de dollars.

'Nous continuons à générer de la valeur grâce à notre portefeuille innovant de médicaments et vaccins, tout en sécurisant notre avenir avec des investissements ciblés dans notre pipeline', a déclaré Robert M. Davis, président et CEO de Merck.

Fort de cette dynamique, le groupe a relevé et resserré sa prévision de bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2025, désormais attendu entre 8,93 et 8,98 USD (contre 8,87 à 8,97 USD précédemment). Les ventes annuelles sont anticipées entre 64,5 et 65,0 milliards de dollars, une fourchette légèrement relevée en dépit d'un effet de change négatif estimé à 0,5%.

Malgré ces résultats positifs, le titre cède plus de 3% en préouverture à New York.

Valeurs associées

MERCK
86,530 USD NYSE -0,57%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank