Nette baisse du pétrole : la réplique israélienne a épargné le secteur énergétique iranien

(AOF) - Les cours de l'or noir baissent nettement en ce début de semaine alors que la réplique israélienne à l'attaque iranienne sur son sol n'a pas concerné le secteur énergétique de l'Iran. Le baril de WTI perd 5,07% à 68,14 dollars et celui de Brent de 4,88% à 72,35 dollars. Les frappes israéliennes ont en outre été plus mesurées que les observateurs ne le craignaient, réduisant les risques d’une réponse de Téhéran. Téhéran "utilisera tous les outils disponibles" pour répondre à l'attaque israélienne, a déclaré lundi le ministère iranien des Affaires étrangères, rapporte Reuters.

Pétrole et parapétrolier

